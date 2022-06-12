TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Özbekistan Yükseliş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, TDBB'nin Bursa'da düzenlediği Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı kapsamında TDBB ile Özbekistan Yükseliş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Törene, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Özbekistan Yükseliş Ulusal Hareketi Başkanı Bobur Mansurovich Bekmurodov ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde Özbekistan ile ilişkilerin artarak geliştiğine dikkat çeken Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin tüm başkanları olarak Özbekistan'a sonbaharda ziyaret planlamaya çalıştıklarını kaydetti. Özbekistan Yükseliş Ulusal Hareketi Başkanı Bobur Mansurovich Bekmurodov ise Özbekistan'ın üç tarihi kentinin belediye başkanlarının da etkinliğe katıldığını ve Türkiye'nin tarihi kentleriyle kardeşlik protokolü imzalamayı önerdiklerini belirtti. Konuşmaların ardından taraflar arasında işbirliğini sağlayacak protokolün imzaları atıldı."