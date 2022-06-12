TDP Genel Başkanı Sarıgül cezaevi önünde "af çağrısı"nı yineledi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül cezaevi önünde "af çağrısı"nı yineledi

12.06.2022 16:15

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorum'un Sungurlu ilçesinde cezaevi önünde, af çağrısını tekrarladı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorum'un Sungurlu ilçesinde cezaevi önünde, af çağrısını tekrarladı.

Sarıgül, Sungurlu Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, ilk kez 9 Nisan'da af çağrısı yaptıklarını söyledi.

Af çağrısının siyasi değil vicdani olduğunu belirten Sarıgül, "Cezaevlerinde kapasitenin üzerinde mahkumumuz var. İçerideki şartlar ve koşullar, cezaevi yetkilileri ellerinden geleni yapsa bile bazı olanaksızlık ve imkansızlıkların olduğunu biliyorum. Altı buçuk milyon göçmene bağrını açan güzel Türkiye'm, 250 bin kader mahkumuna da inşallah gönlümüzü açacağız." dedi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için af çağrısını yinelediklerini söyleyen Sarıgül, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şefkatli, adaletli, merhametli devlettir. Merhametli devletimden isteğimiz, çocuklar için affet Türkiye'm. Anneler, babalar için affet Türkiye'm. Anneanneler, babaanneler için af çağrımız siyasi bir çağrı değildir, vicdani bir çağrıdır. Af çağrımız kişisel hesaplarla yapılan bir çağrı değil, Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğü için yapılan çağrıdır. O nedenle affet Türkiye'm."

Sarıgül ayrıca, Yunanistan'da emekli bir generalin, basına yansıyan İstanbul Boğazı'na ilişkin sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Yunanistan'daki emekli Yunan generalin konuşmalarını şiddetle reddediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman barıştan yanadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana ilkesi yurtta barış, dünyada barıştır. Ancak Yunanlı general bilsin ki atalarımızın dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla yoğrulan bayrağımıza, toprağımıza en ufak bir müdahale olduğu zaman Mehmetçik, 1974 yılında Kıbrıs'ta Altıparmak Dağları'nda nasıl mücadele verdiyse, nasıl Kıbrıs'ta Altıncı Filo'nun karşısına çıktıysa, Atina'da da Altıncı Filo'nun karşısına çıkarız. Yunan generali Amerika'ya güvenmesin. Amerika çok uzakta, Türkiye'ye güvensin. Türkiye ile iyi komşu olmaya baksın. Yunan generali 'İstanbul'daki köprüleri vururuz' diyor. Yunan generali şunu bilsin ki İzmir'den Atina daha yakın. Biz Atina'ya gelmek istemeyiz. Yunan generalinin bu konuşmalarını son derece talihsiz buluyoruz."

TDP Genel Başkanı Sarıgül cezaevi önünde af çağrısı nı yineledi
TDP Genel Başkanı Sarıgül cezaevi önünde af çağrısı nı yineledi
TDP Genel Başkanı Sarıgül cezaevi önünde af çağrısı nı yineledi
TDP Genel Başkanı Sarıgül cezaevi önünde af çağrısı nı yineledi

YORUMLAR
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TDP Genel Başkanı Sarıgül Düzce'de basın toplantısında konuştu TDP Genel Başkanı Sarıgül Düzce'de basın toplantısında konuştu TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz' TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz'
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül cezaevi önünde 'af çağrısı'nı yineledi - Son Dakika

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