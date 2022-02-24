TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı

24.02.2022 12:04
TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı ölümünün 11. yıldönümü öncesinde kabri başında andı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı ölümünün 11. yıldönümü öncesinde kabri başında andı. Sarıgül, "Pazartesi günü saat 11.00'de Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde 28 Şubat'ın perde arkasını ulusumla paylaşacağım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki partililer, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yıldönümü öncesinde anma töreni düzenledi. Merkez Efendi Mezarlığı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'yle, İstanbul İl Başkanlığı ile çok değerli devlet adamı, nezaketiyle, zarafetiyle ülkemizde sayısız eserler bırakmış Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı anmak üzere kabri başındayız. Necmettin Erbakan hocamızla başbakanlıkta, koalisyonda beraber günlerimiz oldu. Gerek ağır sanayi hamlesi, gerekse siyasetteki nezaketiyle, zarafetiyle devam adamlığıyla ülkemize sayısız eserler bırakmıştır" dedi.

"28 Şubat'ın perde arkasını ulusumla paylaşacağım"

28 Şubat'ın perde arkasını açıklayacağını söyleyen Sarıgül, "Erbakan hocamıza yapılan demokrasi dışı uygulamaları, özellikle 28 Şubat tarihinde başbakanken kendisine kurulan demokrasi dışı tuzakları kim kurdu, nasıl kurdu, niçin kurdu? Pazartesi günü Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde bütün somut verileriyle birlikte ulusumuzla paylaşacağım. Bunu paylaşmamın nedeni yapılanların kimsenin yanına kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra demokrasi dışı olaylara sebebiyet verecek ortamın hazırlanmaması gerekiyor. Pazartesi günü saat 11.00'de Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde 28 Şubat'ın perde arkasını ulusumla paylaşacağım" diye konuştu. - İSTANBUL

TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı
TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı
TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı
TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı
TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı

YORUMLAR
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Türkiye Değişim Partisi, Necmettin Erbakan, Mustafa Sarıgül, 28 Şubat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı - Son Dakika


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