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TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da

19.02.2022 16:24

TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da Sarıgül; " Muhalefetin şuanda kim hangi koltuğa oturacağından ziyade Türkiye'nin sorunlarını konuşması gerekiyor" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, muhalefetin ofsaytta düştüğünü belirterek, "Daha seçime bir buçuk yıl varken kimin kaç...

TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da

Sarıgül; " Muhalefetin şuanda kim hangi koltuğa oturacağından ziyade Türkiye'nin sorunlarını konuşması gerekiyor"

HATAY - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, muhalefetin ofsaytta düştüğünü belirterek, "Daha seçime bir buçuk yıl varken kimin kaç koltuk alacağını hesaplamak ofsaytta düşmektir" dedi.

Partisinin il başkanlığı açılışı ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Sarıgül, il teşkilatı açılış töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, muhalefet partilerinin kim nereye seçilecek, kim hangi koltuğa oturacaktan ziyade Türkiye'nin sorunlarını konuşması gerektiğini ifade etti.

Masa ve oturma düzeni gibi tartışmalarla muhalefet partilerinin ofsaytta düştüklerini belirten Sarıgül," Türkiye geçtiğimiz bir buçuk yılda kim kimle ittifak yapacak, kim başkan olacak onu konuştu. Daha seçimlere bir buçuk yıl var gene bunu konuşuyorlar ve bunu konuşarak gündemi değiştiriyorlar. Şuan muhalefet partilerinin yapması gereken kim nereye seçilecek, kim hangi koltuğa oturacaktan ziyade Türkiye'nin sorunlarını konuşması gerekiyor. Ama muhalefet partileri oturmuşlar yarın kim nereye seçilecek kim bakan olacak kimin kaç tane koltuğu olacak, kim cumhurbaşkanı olacak bunları konuyor ama bunlara daha erken" dedi.

Mustafa Sarıgül, Tarkan'ın yeni şarkısı ile ilgili de, "Sanatçılar topluma mal olmuş insanlardır. Sanatçıları siyasallaştırmayı asla doğru bulmayız. Tarkan'ın söylemiş olduğunu şarkıya siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız "dedi.

Mustafa Sarıgül, açılışın ardından, esnafları ve Şehit Aileleri Derneği'ni de ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da
TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da

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TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Muhalefet, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül Hatay'da - Son Dakika


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