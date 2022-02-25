TDP Genel Başkanı Sarıgül, parti binası açtı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, parti binası açtı

25.02.2022 17:18
TDP Genel Başkanı Sarıgül, parti binası açtı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerin katılımıyla Zonguldak'ta parti binasının açılışını yaptı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerin katılımıyla Zonguldak'ta parti binasının açılışını yaptı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti binasının açılış töreni için Zonguldak'a geldi. İlk olarak sabah saatlerinde basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Başkan Sarıgül, ardından Esnaf Odaları, Muhtarlar Derneği, Genel Maden İşçileri sendikası ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Programın sonunda ise TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, coşkulu bir şekilde parti binasının açılışını yaptı. Parti binasının açılış töreninde TDP İl Başkanı Sibel Güneş, Parti Meclis Üyesi Can Erdoğan, Gençlik Kolları ve partililer yer aldı. Açılışta konuşan Sarıgül, "Bu kapı varlığın kapı olsun. Bu kapı bereketin kapısı olsun. Ulusal birliğin kapısı olsun. Hudut ve bayrak birliği diyorsun bu kapı doğru kapı. Karalamak için değil çare bulmak için dolaşacağız. Türkiye Değişim Partisi becerikli kadroları ile devletimize omuzlamaya hazır olan partidir" dedi. - ZONGULDAK

TDP Genel Başkanı Sarıgül, parti binası açtı

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Zonguldak, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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