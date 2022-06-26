TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yunan parlamentosu önünde Türk bayrağını gururla ve kimseden korkmadan açtık" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yunan parlamentosu önünde Türk bayrağını gururla ve kimseden korkmadan açtık"

26.06.2022 11:03

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yunan parlamentosu önünde Türk bayrağını gururla ve kimseden korkmadan açtık" Yunanistan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda bir açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan parlamentosu önünde ay-yıldızlı bayrağımızı gururla, onurla...

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yunan parlamentosu önünde Türk bayrağını gururla ve kimseden korkmadan açtık"

İSTANBUL - Yunanistan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda bir açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan parlamentosu önünde ay-yıldızlı bayrağımızı gururla, onurla ve kimseden korkmadan açtık" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Sarıgül'ü partililer havalimanı VIP çıkış kapısında coşkuyla karşıladı. Yunanistan'da açtığı Türk bayrağını havalimanında da açan Sarıgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Atina'daki parlamento binasının önünde yaşananlara değinerek, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'e barış çağrısında bulunmaya gittiklerini söyledi. Yunanistan'da Türk bayrağını gururla açtıklarını ifade eden Sarıgül, "Yunanistan'a barış çağrısı yapmaya gittik. Özellikle Amerikan parlamentosunda Miçotakis'in yapmış olduğu konuşmanın doğru bir konuşma olmadığını, siyasilerin elini silaha değil barışa uzatması gerektiğini anlatmaya gittik. Yunanistan parlamentosu önünde atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla yoğrulan ay-yıldızlı bayrağımızı onurla, gururla, kimseden korkmadan ve çekinmeden genel sekreterimizle birlikte açtık. Yunanistan tarihinde Miçotakis'e şunu söyledik, 'Çareyi Amerika'da, NATO'da arama. Çareyi komşun Türkiye ile iyi geçinmekte bul. Barıştan yana ol, silahlar gitsin barış gelsin' demeye gittik" dedi.

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Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Yunan parlamentosu önünde Türk bayrağını gururla ve kimseden korkmadan açtık' - Son Dakika

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