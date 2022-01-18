Üye Girişi
TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi - Son Dakika

TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi

18.01.2022 07:11
TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, beraberindeki parti yöneticileriyle Tercan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, beraberindeki parti yöneticileriyle Tercan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden TDP heyeti, sorun ve talepleri dinlediler.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, yaptığı kısa konuşmalarda, temiz bir geçmişe sahip donanımlı bir ekiple, daha iyi bir gelecek için yolda olduklarını vurguladı.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini söyleyen Gürbüz, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğini belirtti.

Ülkenin tüm bölgelerini gezdiklerini, gittikleri her yerde samimi bir şekilde karşılanarak destek bulduklarını ifade eden Gürbüz, "Kamuoyu yoklamalarında da, gezdiğimiz yerlerde de TDP'ye olan desteği net olarak görmekteyiz. TDP'ye olan destek her geçen gün artmaktadır. Halkımızla birlikte omuz omuza bu ülkenin geleceğini şekillendireceğiz ve bu yeni gelecekte söz de, yetki de, öncelik de halkımızda olacak" diye konuştu.

Ziyarette Gürbüz'e, Parti Meclis Üyesi ve Kastamonu İl Başkanı Ender Karahasanoğlu, Erzincan İl Başkanı Remzi öz, Tercan İlçe Başkanı Necdet Karahan, Şişli İlçe Başkanı Abdülkadir Sezgin, Eyüpsultan İlçe Başkanı Bayram Doğan eşlik etti. - ERZİNCAN

TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi
TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi

YORUMLAR
500

Türkiye Değişim Partisi, Hisarcık, Tercan, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi - Son Dakika


İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı         
13:12
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Son dakika: Kısa vadeli dış borç stoku %8,6 arttı, 124 milyar dolara ulaştı Son dakika: Kısa vadeli dış borç stoku %8,6 arttı, 124 milyar dolara ulaştı         
10:11
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17

Son Dakika Haberleri
00:42 Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti
00:27 Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi
00:26 Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
00:12 Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi
00:08 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! O kulüp, Attila Szalai için devrede
00:02 Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu
23:34 Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi?
23:06 İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı!
22:47 Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
22:36 Ali Babacan sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 07:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement