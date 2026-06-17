Tefecilikle Mücadele Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "emeklilik sistemi", İYİ Parti'nin "öğretmenler", DEM Parti'nin "illegal faktoring hizmeti görenler" ile CHP'nin "cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, gençlerin çetelere, mafyaya özenmeye başladığını belirterek, bu duruma karşı önlem alınmasını istedi.

Esnafın kredi alamadığını, çareyi tefecide bulduğunu öne süren Sakık, "Bu kişiler, tefeciye kolunu kaptırıyor. Malı, mülkü ne varsa tek tek gidiyor. Esnaf ve sanatkarlar bunların elinde mağdur oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerini tefecilerin kuşattığını öne süren Sakık, diğer partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından tefecilere, çetelere karşı birlik oluşturmalarını istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, tefecilik yapanlara verilen cezaların yeterli olmadığını savundu. Ekmen, "Kanunumuzda tefeciliğin bir cezası var ama 2 yıldan 6 yıla kadar başlıyor. Çoğu zaman delilsizlik veya başka gerekçelerle iyi hal indirim sebepleriyle erteleme sınırları içerisinde kalıyor. Kanun, tefecilik yoluyla elde edilen mala ve mülke el konulmasına cevaz veriyor. Etrafınızda herhangi bir tefecinin mal varlığına el konulduğunu duydunuz mu?" diye konuştu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'de tefeciliğin artık birkaç kişinin yaptığı yasa dışı bir faaliyet olmaktan çıktığını, organize suç örgütlerinin de dahil olduğu büyük bir sömürü düzenine dönüştüğünü öne sürdü. Esnaf, KOBİ, küçük işletme, çiftçi, geçim sıkıntısı çeken vatandaşların bu işin mağdurları olduğunu söyleyen Türkkan, "Bu insanlar, banka kapılarından boş dönüyor, çareye önce yakın çevrelerinde bakıyor, eş dost, akrabadan da bir şey olmayınca 'kayıt dışı finansman ağları' dediğimiz bu tefecilerin ellerine düşüyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, tefeciliğin alın terini sömürmek, umudu yüksek faizle rehin almak olduğunu söyledi.

Tefeciliğin ekonomik bir sorun değil, sosyal bir alarm olduğunu dile getiren Çiler, "Tefecilik düzeni insanları borçlandırmakla kalmıyor, aileleri dağıtıyor, işletmeleri batırıyor, hayatları koparıyor. Tefeciler vatandaşların çaresizliği üzerinden servet inşa ediyor. Ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde insanlar bankaya ulaşamadığında, finansmana erişemediğinde maalesef tefecilerin kapısını çalmaktadır. O kapıdan içeri giren birçok vatandaş borçlu olarak değil adeta esir olarak çıkmakta." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, tefeciliğin suç olarak tanımlandığını, devletin de bununla kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Tefecilikle mücadelede devletin yetersiz kaldığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade eden Tipioğlu, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen operasyonlarla suç örgütleri ve yasa dışı yapıların ortaya çıkarıldığını, suçtan elde edilen mal varlıklarına el konulduğunu, sorumluların adalet önüne çıkarıldığını belirtti.

Tipioğlu, şöyle konuştu:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen soruşturmalar neticesinde tefecilik suçuna yönelik 2024 yılında 1027 operasyonda 461 şahıs tutuklanmıştır. 2025 yılında 1231 operasyonda 617 şahıs tutuklanmıştır. 2026'nın ilk altı ayında 743 operasyonda 522 şahıs tutuklanmıştır. Bu, kararlı mücadelenin somut bir göstergesidir.

Meclis araştırmaları belirli bir konuda bilgi edinmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla başvurulan önemli denetim araçlarından bir tanesidir. Ancak bugün tefecilik konusunda yasal düzenlemelerimiz mevcuttur. İlgili tüm kurumlarımız görevlerinin başındadır ve adli süreçler etkin bir şekilde işletilmektedir. Güvenlik ve adalet mekanizmalarımız kararlılıkla çalışmalarını yürütmektedirler. Dolayısıyla bugün tefecilik konusunda yeni bir araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, daha sonra Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.