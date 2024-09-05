Teğmenlere Soruşturma Açılmasına Tepki: 'Milli Şuurdan Yoksunluk' - Son Dakika
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Politika

Teğmenlere Soruşturma Açılmasına Tepki: 'Milli Şuurdan Yoksunluk'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenler hakkında sosyal medya tepkileri sonrası soruşturma açılmasına Yücel tepki gösterdi. Yücel, bu durumu milli şuurdan yoksunluk ve acizlik olarak nitelendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişteki mücadelelerinin anlaşılmadığını vurguladı.

05.09.2024 18:49
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5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" dedi.

Yücel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin töreniyle gündeme gelen teğmenler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel, "Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenlerinde teğmenlerin ettikleri yeminde yapılan vurgu; Mustafa Kemal Atatürk ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Daha önce de kullanılmış yeminde Anayasaya ve yasalara aykırı bir kelime yoktur. Bu durumdan kim neden rahatsız olur? Bu durumdan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb. gibi kumpas davalarıyla, dünya tarihinde emperyalizmi yenen tek düzenli ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık olarak yargılayan FETÖ zihniyeti rahatsız olur. Bu durumdan 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, Atatürk'e lanet okuyan zihniyet rahatsız olur. 3- 5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Teğmenlere Soruşturma Açılmasına Tepki: 'Milli Şuurdan Yoksunluk' - Son Dakika

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