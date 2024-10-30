Tek Kart Dönemi Geliyor

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Türkiye Kart sistemini bu yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, " PTT'nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye'de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek" dedi. - ANKARA