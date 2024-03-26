Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, belediye çalışanları ve seçim kampanyasında yanında olanların 'tehdit edildiğini' açıkladı.
25 yılda bu ilçenin huzur ilçesi olduğunu belirten Başkan Togar, AK Parti'den aday olmakla seçimi dürüstçe kazanamayacağını anlayanların tehditlere başvurduğunu belirtti. İlçeyi karıştırmak isteyenlerin şimdiden mafyalığa soyunduğunu belirten Togar, "Yüreği olan gelsin de camlardan kapılardan atsın" dedi.
Başkan Togar, "25 yıl boyunca sözümün arkasında durduğum için on binler bugün yanımda. Siz ise yalvara yalvara insanları inandıramıyorsunuz. Şimdi o insanlardan benimle birlikte mesai arkadaşlığı yapanları camlardan kapılardan atacaklarmış. Yüreği olan gelsin de atsın. Burada başkanınız var. Allah'ın kulu size dokunamaz. Yola çıktık 25 yılda bu ilçe huzur ilçesi oldu. Belediyenin kapısında kimlik kontrolü yapacaklarını söyleyen dünkü gafiller, mafya bozuntuları var. Bizi pencerelerden kapılardan atacağını evlerimize iş yerlerimize çökeceklerini söyleyen gafiller var. Bunlar kendilerini İsrail, bizleri Filistinli zannettiler herhalde" diye konuştu.
Togar, Tekkeköy Belediyesi'ndeki tüm müdürlüklerin hatta olmayanların bile pay edildiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Tehdit Edildiğini Açıkladı - Son Dakika
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'deki duruma hiçbir müdahalede bulunmadığını ve İsrail'le ticaretin artarak devam ettiğini belirtti. Babacan, paranın etkisiyle ilke ve değerlerin göz ardı edildiğini ifade etti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesince düzenlenen iftar programında sendika üyeleriyle bir araya geldi. Çetinkaya, toplumun her kesimiyle birlikte iftar sevincini paylaşarak Karabük'ü gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çalıştıklarını belirtti. Programa katılan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Çetinkaya'ya destek istedi.
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