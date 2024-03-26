Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Tehdit Edildiğini Açıkladı

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, belediye çalışanları ve seçim kampanyasında yanında olanların 'tehdit edildiğini' açıkladı.

25 yılda bu ilçenin huzur ilçesi olduğunu belirten Başkan Togar, AK Parti'den aday olmakla seçimi dürüstçe kazanamayacağını anlayanların tehditlere başvurduğunu belirtti. İlçeyi karıştırmak isteyenlerin şimdiden mafyalığa soyunduğunu belirten Togar, "Yüreği olan gelsin de camlardan kapılardan atsın" dedi.

Başkan Togar, "25 yıl boyunca sözümün arkasında durduğum için on binler bugün yanımda. Siz ise yalvara yalvara insanları inandıramıyorsunuz. Şimdi o insanlardan benimle birlikte mesai arkadaşlığı yapanları camlardan kapılardan atacaklarmış. Yüreği olan gelsin de atsın. Burada başkanınız var. Allah'ın kulu size dokunamaz. Yola çıktık 25 yılda bu ilçe huzur ilçesi oldu. Belediyenin kapısında kimlik kontrolü yapacaklarını söyleyen dünkü gafiller, mafya bozuntuları var. Bizi pencerelerden kapılardan atacağını evlerimize iş yerlerimize çökeceklerini söyleyen gafiller var. Bunlar kendilerini İsrail, bizleri Filistinli zannettiler herhalde" diye konuştu.

Togar, Tekkeköy Belediyesi'ndeki tüm müdürlüklerin hatta olmayanların bile pay edildiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN