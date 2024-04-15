Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilçeyi daha iyi noktalara taşıyacak

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "İlçemizi her alanda çok daha iyi noktalara ulaştıracak, güzel yarınlara el birliği ile taşıyacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Tekkeköy Belediye Başkanı seçilen Mustafa Candal, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ziyaretçilerini makamında ağırlıyor.

Bu kapsamda Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Zeki Bülbül Başkan Candal'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkanlığı için Candal'ı tebrik eden Kaymakam Kara, Candal'a Tekkeköy'e yapacağı hizmetler için başarılar diledi.

Karşılıklı iyi dileklerin yer aldığı ve Tekkeköy için birlikte yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Başkan Candal, Kaymakam Kara'ya nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Tekkeköy'ü ileri taşımak adına işbirliği içinde çalışmanın önemini vurgulayan Başkan Candal, "İlçemizi her alanda çok daha iyi noktalara ulaştıracak, güzel yarınlara el birliği ile taşıyacağız. Bu noktada diyalog ve istişare zemininde en doğru işleri hayata geçirmek üzere hazırız ve kararlıyız. Rabb'im bu güzel ilçeye daha güzel hizmetlere imza atma yolunda bizlere güç, kuvvet versin" diye konuştu. - SAMSUN