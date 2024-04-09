Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, tüm vatandaşları Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya davet etti.
Ramazan Bayramı'nın insanların birbirlerine olan sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Candal, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bugünlerde bir Ramazan Bayramı'na erişmenin daha sevincini ve huzurunu hep birlikte yüreklerimizde hissediyor, devletimiz ve milletimizle, barış ve huzur içinde geçireceğimiz bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirelim. Komşularımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza sevgimizi, saygımızı gösterelim ve onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşayalım" dedi.
Vatandaşları Ramazan Bayramı'nın 1. günü yapılacak bayramlaşmaya davet eden Candal, "Bayramın 1. günü saat 14.00'te Tekkeköy Meydanı'nda bayramlaşmaya ve kucaklaşmaya tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, vatandaşları bayramlaşmaya davet etti - Son Dakika
Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği, şehit yakınları ve gaziler tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelenler tarafından mezarlıklara gül suyu dökülürken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da şehit aileleriyle bayramlaştı ve sohbet etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi. Vali Çiftçi, mesajında Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştıklarını, birlikte teravih namazını eda ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatlarına yön verdiklerini belirtti. Ayrıca, bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu ve Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlarla bayramlaştı. Tengir ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Tengir, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamaya ve onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi'nin ilk toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Yüreğir için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?