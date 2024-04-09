Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, vatandaşları bayramlaşmaya davet etti

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, tüm vatandaşları Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya davet etti.

Ramazan Bayramı'nın insanların birbirlerine olan sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Candal, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bugünlerde bir Ramazan Bayramı'na erişmenin daha sevincini ve huzurunu hep birlikte yüreklerimizde hissediyor, devletimiz ve milletimizle, barış ve huzur içinde geçireceğimiz bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirelim. Komşularımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza sevgimizi, saygımızı gösterelim ve onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşayalım" dedi.

Vatandaşları Ramazan Bayramı'nın 1. günü yapılacak bayramlaşmaya davet eden Candal, "Bayramın 1. günü saat 14.00'te Tekkeköy Meydanı'nda bayramlaşmaya ve kucaklaşmaya tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN