Tekkeköy Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekkeköy Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı İlk Oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Çift yönetiminde gerçekleştirildi.
Toplantıda Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu'na, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Samsun-Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetlerine üye seçimleri gerçekleştirildi. 6 maddenin karar onaylanarak kabul edildiği mecliste 3 madde görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. - SAMSUN
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