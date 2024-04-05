Politika

Tekkeköy'de Mustafa Candal dönemi başladı

SAMSUN - Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, bugün yapılan devir-teslim töreninin ardından görevi eski başkan Hasan Togar'dan alarak hizmete başladı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den belediye başkan adayı Mustafa Candal, mevcut başkan Hasan Togar'ın (yüzde 37,38) önünde yüzde 52,18 (19 bin 354 oy) oy alarak başkan seçildi. Samsun'da en çok yüzdeyle belediye başkanı seçilen Candal, bugün belediyede düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Candal'ı belediye önünce coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Candal'dan önce söz alarak helallik isteyen eski başkan Hasan Togar, "İlçemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun. Mustafa Candal'ı tebrik ediyorum. Bu bir hizmet etme yarışı. Bu yarışta Allah bu görevi, ateşten görevi üstlenene yardım etsin. Bizim ilçemizde beklentiler çok yüksek. Bu ilçede görev yapmak zor. 10 yıl bu görevi yürüttük. Mahcup olmayıp, etmediğimize inanıyoruz. Bu günden sonra da Mustafa Candal bu görevi bizden alacak ve çok daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Görev sürem ve seçim süresi boyunca kalbini kırdığım olduysa onlardan helallik diliyorum, benim hakkım geçmişse de hakkımı helal ediyorum. Seçim geride kaldı. Bugünden itibaren herkes dün olduğu gibi bugün de birbirine sarılarak kardeşçe yaşamaya devam etsin" dedi.

"Bir olmayacağız biz olacağız, ayrıştırmayacağız birleştireceğiz, herkesi yüreğimize basacağız"

Belediye önüne toplanan kalabalığa seslenen Mustafa Candal ise "Hasan Togar'a çok teşekkür ederim. Seçimin, siyasetin dostu, düşmanı olmaz. Kazananı kaybedeni de olmaz. Burada asıl olan milletin kazanmasıdır. O yüzden tüm 58 bin nüfusun her birine teşekkür ederim. Kazasız ve belasız bu işi bitirdik. Kimsenin burnu kanamadı. Bizim için önemli olan buydu. Tekkeköy halkına borcum var. Allah'ım yüzümü sizlere kara çıkartmasın. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde mazbatamızı aldık. Allah'ım Tekkeköyümüze güzel hizmetler etmeyi nasip etsin. Şunu iyi bilin, biz ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz. Biz herkesi yüreğimize basacağız. Beraber başaracağız. İstişare yapacağız, hayırlı işlerin peşinden koşacağız. Bir olmayacağız, biz olacağız, Tekkeköy olacağız. Bu bir bayrak yarışıydı. Bugün böyle oldu, yarın başka olabilir. Hedefimiz Tekkeköylülere hizmet etmek için çalışacağız" diye konuştu.

Eski ve yeni başkan birbirlerine çiçek takdim ettikten sonra yeni Başkan Mustafa Candal, makamına giderek belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Candal, makamda tebrikleri kabul etti.