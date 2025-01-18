Teknofest Ruhu Türkiye'nin Geleceği

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir. Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, Togg'umuzu, yerli uydumuzu geliştirmedik mi? Ama bunlar sadece birer başlangıç şimdi sıra sizde" dedi.

AK Parti Ankara 7. Olağan "Betül Önderoğlu" Kongresi, Sincan Sinan Şamil Sam Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Kongreye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Partili vekiller ve yöneticiler katıldı. Kongrede konuşan Bakan Yerlikaya, "Ülkesine, milletine gönülden bağlı, Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun teminatı AK Partimizin Ak gençleri sizleri önce selam, sonra kelam diyerek muhabbetle, saygıyla selamlıyorum, iyi ki varsınız. Bugün burada, Türkiye'mizin cesur, güçlü ve dinamik gençleriyle buluşabilmenin haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

"AK Parti Ailemize ve Gençlik Kollarımıza başsağlığı diliyorum"

AK Parti Ankara Gençlik Kolları 7.Olağan Kongresine ismini veren, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Betül Önderoğlu'nu anan Bakan Yerlikaya, "Bu kongremizin diğerlerinden bir farkı var. O da adının Betül Önderoğlu Kongresi olması. Ankara İl Gençlik Kolları, Yönetim Kurulu üyemiz, kıymetli kardeşimiz Betül Önderoğlu maalesef, 12 Ekim 2024 günü geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Bu vesileyle Betül kardeşimize, bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, AK Parti ailemize ve Gençlik Kollarımıza başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini de kaybetmiş demektir"

Gençlerle her zaman yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini de kaybetmiş demektir. Biz ne gençlerimizden ne de geleceğimizden vazgeçeriz. Bu kutlu yolda, sizlerle birlikteyiz ve sizlerle olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim gençlerimiz geçmişten geleceğe kurduğumuz o yıkılmaz köprünün, kilit taşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Gençlerin AK Parti davasının sancaktarı olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Davamız, milletimizin davasıdır. Türkiye'mizin yarınlarını inşa etme, mazlumun yanında olma ve adaleti her yere ulaştırma davasıdır. AK Parti davası, kökleri tarihin derinliklerine uzanan bir kutlu yürüyüşün, tam da bugünkü adıdır. İşte bu davanın sancaktarı da sizlersiniz. Bu vatanın, bu milletin, bu devletin sizlere ihtiyacı var. İşte bu gençlik, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek gençliktir" şeklinde konuştu.

"Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir"

Eğitimde köklü reformlar yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya, "İman varsa imkan vardır diyerek, eğitimde çok büyük reformlar yapıldı. Üniversite sayıları arttı. Yurt kapasiteleri genişletildi. Spordan, müziğe, edebiyattan resme kadar, her alandaki kabiliyetlerimiz geliştirildi. Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için tüm imkanlar seferber edildi" dedi.

Teknofest gençliği ile yerli ve milli yatırımların daha ileri gideceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Yerli ve milli yatırımlarımızla, teknolojide attığımız adımlarla, bugün kendi yazılımlarını, kendi uydularını üreten bir gençliğimiz var. İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, uzay teknolojilerinden çevre projelerine kadar, sayısız yeniliğe hayat veren Teknofest gençliğimiz var. Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir. Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, Togg'umuzu, yerli uydumuzu geliştirmedik mi? Ama bunlar sadece birer başlangıç şimdi sıra sizde. Bu bayrağı daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz" diye konuştu.

"Gençlerimizi hedef alan tüm tehditlere karşı, bizler demir yumruk oluruz"

Gençleri siber dünyadaki zorbalıklara karşı uyaran Bakan Yerlikaya, "Yalnız sizlerden bir istirhamım var. Evet siber dünya, internet çağımızın vazgeçilmezi ama sakın, sakın ola, hayatı sanal dünyadan ibaret sanmayın ve o karanlık dehlizlerde kaybolmayın. Siber zorbaların hedefinde olan kardeşlerinizin, sizler de elinden tutun, onları kurtarın. Bize haber verin, 112'yi arayın ki biz de hemen gereğini yapalım. Bilin ki gençlerimizi hedef alan tüm tehditlere karşı, bizler demir yumruk oluruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, konuşmasının sonunda bir önceki dönem Ankara AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve ekibine teşekkür ederken göreve yeni gelecek başkan ve ekibine başarılar diledi. Bakan Yerlikaya'nın konuşmasının ardından sahnede hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA