Tekrarlanan seçimde yeniden köyüne muhtar seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tekrarlanan seçimde yeniden köyüne muhtar seçildi

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde tekrarlanan muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı. Ali Eren, silinen sicilinin memnu hakların iadesi kararı almadığı için Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını iptal ederek ara seçim yapılması kararı aldı. Yapılan ara seçimde tek aday olarak yeniden muhtar seçilen Ali Eren, köy halkına teşekkürlerini sunarak, köydeki sıkıntıları çözmeye çalışacaklarını belirtti.

03.06.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekrarlanan seçimde yeniden köyüne muhtar seçildi

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde tekrarlanan muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı.

İlçeye bağlı 700 nüfusu olan Görmeli köyünde 31 Mart seçimlerinde 236 oy alarak muhtar seçilen Ali Eren, silinen sicilinin memnu hakların iadesi kararı almadığı için Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını iptal ederek ara seçim yapılması kararı aldı. Avukatı aracılığı ile gerekli girişimlerde bulunan Ali Eren, yapılacak ara seçimde tekrar aday olma hakkını kazandı. Seçim öncesi köylünün büyük desteğini alan Eren, rakiplerinin de tekrar aday olmaması üzerine 302 oyun 291'ini alarak yeniden köyüne muhtar seçildi.

"Allah'ın izniyle de bu seçimi de kazandık"

Yapılan seçimde tek aday olarak yeniden muhtar seçilen Ali Eren, "Başımızdan bir haksızlık geçti. Köy halkına güvendiğim için ikinci defa muhtarlığa adaylığımı koydum. Allah'ın izniyle bu seçimi de kazandık. Şu anda da huzurluyuz, mutluyuz. Bütün köy halkına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Her birinden Allah razı olsun. Biz de halkımız için elimizden geldiği kadar köyümüzdeki sıkıntıları çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Ali Eren, Ermenek, Karaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tekrarlanan seçimde yeniden köyüne muhtar seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tekrarlanan seçimde yeniden köyüne muhtar seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement