Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Politika

Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da yapılacak

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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belirlendi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanık 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

14.05.2024 19:38  Güncelleme: 19:56
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Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da yapılacak

ANTALYA - Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralanıp 184 kişinin de mahsur kalmasıyla sonuçlanan teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belirlendi. Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanık 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

12 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı'nda 5 nolu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 184 kişi ise mahsur kalmıştı. Kazanın ardından aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Kocagöz ve diğer sanıklar hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma tarihi de açıklandı.

11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran\'da yapılacak
Kaynak: İHA

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