Temelli: Ek bütçe şart!

11.05.2026 12:28
Sezai Temelli, yoksullukla mücadele için Meclis kapanmadan ek bütçe hazırlanmasını talep etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Emekli maaşlarında, asgari ücrette, kamu çalışanlarının ücretlerinde düzeltmeye gitmek gerekiyor. Hemen bir ek bütçe hazırlanmalıdır. Meclis kapanmadan yoksullukla mücadele edebilecek ek bütçeye ihtiyaç vardır." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Barış Anneleri"nin geçen hafta siyasi partileri ziyaret ettiğini anımsattı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu kapsamında kanun teklifinin hazırlanması gerektiğini ifade eden Temelli, bunun kısa sürede hayata geçmesini talep ettiklerini belirtti.

Temelli, vatandaşların, İnfaz ile Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişikliklerle adaletsizliklere çare bulunmasını beklediğini aktardı.

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada istinaf mahkemesinin henüz karar vermediğini dile getiren Temelli, mahkemenin bu konuda adım atmadığını söyledi. Sezai Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden tahliye edilmesini istedi.

Hükümetin tarım politikasının çöktüğünü ileri süren Temelli, çiftçilerle ilgili düzenlemelerin görüşülmesi gerekirken bu hafta TBMM Genel Kurulunda vergiye, "varlık barışına" yönelik hükümleri de içeren kanun teklifinin ele alınacağını söyledi. Temelli, bu kanun teklifine TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında karşı çıkacaklarını bildirdi.

Enflasyondaki yıl sonu beklentilerinin sürekli revize edildiğini savunan Temelli, şunları kaydetti:

"Yoksulu, işçiyi en çok etkileyen gıda ile kira enflasyonudur. Bu iki kalem enflasyonda en belirleyici kalemlerdir. Ücretlerin hızla erdiğini, satın alma gücünün de düştüğünü görüyoruz. Emekli maaşlarında, asgari ücrette, kamu çalışanlarının ücretlerinde düzeltmeye gitmek gerekiyor. Hemen bir ek bütçe hazırlanmalıdır. Meclis kapanmadan yoksullukla mücadele edebilecek ek bütçeye ihtiyaç vardır."

Bir gazetecinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporu çerçevesinde hazırlanması beklenen kanun teklifiyle 12. Yargı Paketi'nin ne zaman TBMM'ye geleceğini sorması üzerine Temelli, rapor kapsamındaki teklifle 12. Yargı Paketi'nin birbirinden ayrı olduğunu belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, "Özel yasayla ilgili beklentimiz sürüyor. İktidar cephesinden henüz bir açıklama yok, temenniler var. Beklentiler yükseltiliyor ama elimizde tuttuğumuz henüz bir taslak yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
