Temelli: 'Varlık barışı değil, toplumsal barış istiyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temelli: 'Varlık barışı değil, toplumsal barış istiyoruz'

06.05.2026 02:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, varlık barışı yerine toplumsal barış gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kamuoyunda "varlık barışı"nın yeniden gündeme gelmesine ilişkin, "Biz varlık barışı istemiyoruz, toplumsal barış istiyoruz, barış istiyoruz. Zaten bir ülkede barış ve toplumsal barış yoksa siz varlık barışıyla ekonomiyi düzeltemezsiniz." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçilerine yapılan müdahaleyi eleştirdi ve işçilerin haklarının verilmesini istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni "rant kanunu" olarak niteleyen Temelli, kanun teklifi hazırlanırken sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ya da konunun uzmanlarının dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Kurban Bayramı'ndan önce İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini dile getiren Temelli, "Artık bir müzakere zemini var. Bu müzakere zeminini değerlendirmek zorundayız. Bu müzakere zeminini etkin bir şekilde kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tuttuğunu hatırlatan Temelli, hükümetin yürüttüğü ekonomi programının başarısız olduğunu savundu.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, kamuoyunda "varlık barışı"nın yeniden gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine, "Biz varlık barışı istemiyoruz, toplumsal barış istiyoruz, barış istiyoruz. Zaten bir ülkede barış ve toplumsal barış yoksa siz varlık barışıyla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Varlık barışı dediğimiz nedir? Kayıt dışı ekonomiyi kayda davet ediyorsunuz, yani siz zaten vergileyememişsiniz. Dolayısıyla buraya af çıkartacağınıza toplumun beklediği genel affı çıkartın siz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin MYK toplantısında, "Tutuksuz yargılama yoksa masada oturmamızın bir anlamı yok" dediği iddiasına ilişkin ise Temelli, "Masadan kalkmak değil, masaya sağlam oturmak, meseleleri çözmek için önemlidir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Temelli: 'Varlık barışı değil, toplumsal barış istiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:58:57. #7.13#
SON DAKİKA: Temelli: 'Varlık barışı değil, toplumsal barış istiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.