Tepebaşı Meclisinde Demokrasi Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Meclisinde Demokrasi Krizi

Tepebaşı Meclisinde Demokrasi Krizi
04.06.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Şimşek, belediye meclisindeki tartışmalara dikkat çekti, demokratik hakların ihlal edildiğini savundu.

AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şimşek, belediye meclisinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, yaptığı açıklamada, bir önceki meclis oturumunda Tepebaşı demokrasisine yakışmayan görüntülerin yaşandığını belirterek, muhalefet görevi yapan meclis üyelerinin sözlerinin yarıda kesildiğini ve seçilmiş kişilere konuşma hakkının dahi çok görüldüğünü savundu.

Demokratik meclis anlayışının bir kenara bırakıldığını öne süren Şimşek, farklı düşüncelerin ifade edilmesine tahammül gösterilmediğini ifade etti.

Meclis salonunun mesajlarla organize edilen kalabalıklarla doldurulduğunu iddia eden Şimşek, "Sloganlar, küfürler, sataşmalar ve yuhalamalarla halkın meclisi baskı altına alınmak istenmektedir. Oysa belediye meclisleri siyasi tribün değil, millet adına hesap sorulan yerlerdir." diye konuştu.

Şimşek, kutuplaşma yaratmak, gerilim üretmek ya da gövde gösterisi yapmak gibi bir amaçlarının bulunmadığını dile getirerek, "Amacımız, aşevinin yemeğine bile tenezzül edip bunu ranta dönüştüren anlayışın hesabını sormaktır. Garibin lokmasına uzanan ellerin, milletin vicdanında da hukuk önünde de cevapsız kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin birçok personelinin tutuklu yargılandığını bildiren Şimşek, vatandaşların belediyede yaşananlara ilişkin endişe duyduğunu dile getirdi.

Şimşek, Tepebaşı ilçesinde vatandaşların hizmet beklediğini kaydederek, belediye yönetiminin krizler, soruşturmalar ve şaibelerle anılır hale geldiğini öne sürdü.

Kentin hakkını savunacaklarını ve millet adına hesap sormaya devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, Tepebaşı'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Yerel Yönetim, Tepebaşı, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tepebaşı Meclisinde Demokrasi Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması Dosya Ankara’ya gönderildi
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:20:00. #7.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Meclisinde Demokrasi Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.