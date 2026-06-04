Tepebaşı Meclisinde Demokrasi Krizi

AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şimşek, belediye meclisinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, yaptığı açıklamada, bir önceki meclis oturumunda Tepebaşı demokrasisine yakışmayan görüntülerin yaşandığını belirterek, muhalefet görevi yapan meclis üyelerinin sözlerinin yarıda kesildiğini ve seçilmiş kişilere konuşma hakkının dahi çok görüldüğünü savundu.

Demokratik meclis anlayışının bir kenara bırakıldığını öne süren Şimşek, farklı düşüncelerin ifade edilmesine tahammül gösterilmediğini ifade etti.

Meclis salonunun mesajlarla organize edilen kalabalıklarla doldurulduğunu iddia eden Şimşek, "Sloganlar, küfürler, sataşmalar ve yuhalamalarla halkın meclisi baskı altına alınmak istenmektedir. Oysa belediye meclisleri siyasi tribün değil, millet adına hesap sorulan yerlerdir." diye konuştu.

Şimşek, kutuplaşma yaratmak, gerilim üretmek ya da gövde gösterisi yapmak gibi bir amaçlarının bulunmadığını dile getirerek, "Amacımız, aşevinin yemeğine bile tenezzül edip bunu ranta dönüştüren anlayışın hesabını sormaktır. Garibin lokmasına uzanan ellerin, milletin vicdanında da hukuk önünde de cevapsız kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin birçok personelinin tutuklu yargılandığını bildiren Şimşek, vatandaşların belediyede yaşananlara ilişkin endişe duyduğunu dile getirdi.

Şimşek, Tepebaşı ilçesinde vatandaşların hizmet beklediğini kaydederek, belediye yönetiminin krizler, soruşturmalar ve şaibelerle anılır hale geldiğini öne sürdü.

Kentin hakkını savunacaklarını ve millet adına hesap sormaya devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, Tepebaşı'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.