Üye Girişi
Tepebaşı'nda sözleşme sevinci - Son Dakika

Tepebaşı'nda sözleşme sevinci

13.01.2022 16:42
Tepebaşı'nda sözleşme sevinci

Tepebaşı Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında, sosyal denge tazminatı sözleşmesi ek protokol imza töreni düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında, sosyal denge tazminatı sözleşmesi ek protokol imza töreni düzenlendi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, Tüm Bel - Sen Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri, Tüm Bel - Sen Eskişehir Şube Başkanı, sendika temsilcileri ve personeller katıldı.

"Gerçekten bir sözleşme görmek isteyenler Tepebaşı'na dönüp bakacaklar"

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Tüm Bel-Sen Eskişehir Şube Başkanı Ergün Uzun, emekten yana olduğu için Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Bugün güzel ve mutlu bir gün. Ekonomik kriz çok temel bir sorun ve çalışanlar olarak alım gücümüz sürekli azalıyor. Yüzde 5 zam bu ay itibari ile maaşlarımıza yansıdı. TÜİK rakamlarına inanmış olsak bile, yüzde 36 yıllık enflasyon açıklayanların, ne olacağı belli olmayan 2022 için yüzde 5 önermeleri çok acı. Gerçekten bir sözleşme görmek isteyenler, Tepebaşı'na dönüp bakacaklar. Halkçı ve emekçi belediyelerde gerçekten bir toplu sözleşme görebilirler. Belediye başkanlarımızın emekten yana olmaları işimiz çok kolaylaştırıyor. Emek ve demokrasi mücadelesi vazgeçilmez unsurlar. Bu mücadeleye destek oldukları için Sayın Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyoruz. İçinde olduğumuz dönemde bu sözleşmeler çok önemli. Belediye çalışanları olarak sizler de sorumluluklarınızı unutmamalı, Tepebaşı'na hizmet ederken kendinize hizmet ettiğinizi unutmamalısınız" dedi.

"Dayanışma ile tüm sıkıntılarımızı aşacağız"

Başkan Ataç ise atılan imzaların hayırlı olmasını temenni ederek, "Türkiye hiç yaşamadığı günlerden geçiyor. Uzun yıllardır siyasetteyim, ülkemizi hiç böyle görmemiştim. Yoksulluk diz boyu, evine bir lira girmeyen aileler var. Türkiye'de artık neredeyse 3 ayda bir toplu sözleşme yapmak gerekiyor. Hakikaten belediyeler çok ciddi bir yükün altında. Bizim üzerimizde personelimiz ile beraber 370 bin kişilik halkımızın da sorumluluğu var. Hiçbir zaman sadece maaş veren bir belediye olmak istemedik. Eşitçe ve halkçı belediyecilik anlayışı ile yaptığımız tüm işlerde, hem bölgemizin ihtiyaçlarını hem de çalışanlarımızı düşünüyoruz. Niyetimiz iyi ve biliyorum ki Allah bizlere yardımcı olacak. Böylelikle dayanışma ile tüm sıkıntılarımızı aşacağız. Halkımıza hep birlikte en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Attığımız bu imzaların hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ve Başkan Bozkurt, konuşmaların ardından sosyal denge tazminatı sözleşmesi ek protokolüne, personellerin alkışları eşliğinde imza attı. Sosyal denge tazminatı sözleşmesinin ek protokolü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan kadrolu ve sözleşmeli toplam 309 Tepebaşı Belediyesi çalışanını kapsıyor ve kamu görevlilerine ödenecek sosyal denge tazminatı oranını yüzde 120'ye çıkartıyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda sözleşme sevinci
Tepebaşı'nda sözleşme sevinci
Tepebaşı'nda sözleşme sevinci
Tepebaşı'nda sözleşme sevinci
Tepebaşı'nda sözleşme sevinci
Tepebaşı'nda sözleşme sevinci

YORUMLAR
500

Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Bozkurt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tepebaşı'nda sözleşme sevinci - Son Dakika


Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı         
16:44
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum         
14:46
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48

Son Dakika Haberleri
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:31 Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır
16:27 Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
16:17 Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!
15:59 Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım
15:40 Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı
15:29 Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 16:54:33. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda sözleşme sevinci - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement