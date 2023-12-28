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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç: Terme için ne söz verdiysek yaptık - Son Dakika
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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç: Terme için ne söz verdiysek yaptık

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, göreve başlamadan önce Terme halkına 55 proje sözü verdiğini hatırlatarak, projelerin büyük bir kısmının başarıyla tamamlandığını belirtti. Kılıç, Terme'nin ekonomik gelişimi için yapılan yatırımlarla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde en az 10 bin göç alacağını ve şehri bu nüfus artışına hazırladıklarını ifade etti. Ayrıca, Terme'nin dönüşümü için yapılan imar çalışmalarıyla birlikte şehir trafiğinde de büyük bir rahatlama yaşanacağını söyledi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç: Terme için ne söz verdiysek yaptık
28.12.2023 - 13:30,
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Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, göreve başlamadan önce Terme halkına 55 proje sözü verdiğini hatırlatarak, "Terme için ne söz verdiysek yaptık" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme için verilen sözlerin tutulduğunu ve projelerin büyük bir kısmının başarıyla tamamlandığını belirtti. Başkan Kılıç, "Hazırladığımız 5 yılda 55 proje kitapçığında da görülebileceği gibi, Terme Belediyesi'nde yola çıkarken verdiğimiz 55 proje sözümüzün büyük bölümünü başarmanın gururu yaşıyoruz. Şimdi de başardıklarımızı referans göstererek, 'yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terme 10 bin göç alacak, biz hazırız"

Başkan Kılıç, göreve gelir gelmez 10 merkez mahallesinde imar planlaması ve uygulaması yaptıklarını ve şehri gelişmeye, nüfus artışına hazırlamak için hareke geçtiklerini belirterek, "Bir yandan Terme'nin ekonomik gelişimi için OSB'lerle, sanayi gelişimiyle, tarım destek projeleriyle ilgili adımlar atarken; bir yandan da şehrimizi bu gelişime hazırlamak için çaba sarf ettik. Yatırımların hayata geçmesiyle Terme artık göç veren değil göç alan bir ilçe olacak ve önümüzdeki 5 yıl içinde en az 10 bin göç alacak. Bunu görerek şehrimizi bu nüfus artışı ve göç alımına hazırlamak için de imar sorununu çözen çalışmalar gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Terme'ye yakışacak hizmetler"

Terme'nin büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu kaydeden Başkan Ali Kılıç, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından Fiskobirlik'e ait 15 dönümlük alanı da içine katarak 25 dönümlük alanda imar çalışması gerçekleştirdik. Terme Belediye Binasını, Terme Kaymakamlığını Bulvar Yolu üzerindeki Kamu Kampüsü dediğimiz alana taşımak için çalışmalar başlattık. Jandarma Komutanlığı ile yeni bir anlaşma yaparak onlara gösterdiğimiz yerde yeni bir bina inşası tamamlanmak üzere. Bu yapılanma tamamlandığında Jandarma binası, belediye binası ve kaymakamlık binaları yıkılarak Terme'ye Pazar Camii'ni ortaya çıkaran muhteşem bir 15 Temmuz Meydanı kazandıracağız. Ayrıca Kamu Kampusu alanına da hem büyük bir meydan, hem de bir protokol cami yapacağız. Bu yoğunluk dağılımı ile devreye 5 bin 700 metreden 3 bin metresi tamamlanan Bulvar Yolu da girince şehir trafiğimizde de büyük bir rahatlama yaşanacak."

"Söz verdik ve yaptık"

Başkan Ali Kılıç, Terme'de dokunmadıkları hiç sorun ve hizmet beklentisi kalmadığını, verdikleri 55 proje sözünü yerine getirdiklerini, sanayiden imara, yoldan pazara, çocuk parklarından gasilhaneye kadar, yani doğumdan ölüme kadar her konuda hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Ali Kılıç, "Söz verdik ve yaptık. Termemizin geleceği için çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, Terme'yi daha yaşanılabilir, modern ve sağlıklı bir şehir haline getirmek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç: Terme için ne söz verdiysek yaptık - Son Dakika


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