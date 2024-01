Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Vatandaşlarımızın doğumundan vefatına kadar hizmetlerindeyiz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, gıdadan çatıya, hasta yatağından engelli aracına kadar her konuda ellerinin Terme'nin fakirinin, yoksulunun, ihtiyaç sahibinin üzerinde olduğunu; yardımların sadece Ramazan ayında değil, yılın 12 ayında gerçekleştirildiğini söyledi.

Terme, ekonomi, turizm ve şehirleşme açısından hızla gelişirken, sosyal projelerle Terme halkının her kesimine dokunmaya çalıştıklarını belirten Başkan Alı Kılıç, belediyenin elinin her zaman ilçenin fakirinin, yoksulunun ve ihtiyaç sahibinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Başkan Kılıç, ilçede sosyal hizmetlere ve sosyal projelere büyük önem verdiklerini, belediye olarak Terme'de yaşayanların doğumundan, vefatına kadar bir hizmet ağını kendilerine görev edindiklerini belirtti. Kılıç, "Termemizdeki yoksulun, fakir fukaranın evine sadece Ramazan ayında değil, yılın 12 ayında gıda desteği veriyoruz. Bunu yaparken de muhtarlarımızla, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile uyum ve koordineli olarak çalışıyoruz. Sadece gıda değil elbette, hemen hemen her konuda Terme halkının destekçisiyiz. Bir talep geldiğinde Sosyal İşler Müdürlüğümüz o eve giderek ihtiyaçları belirliyor ve gidermek için çalışmalara başlıyor. İnsanımızı aç ve açıkta bırakmamak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapma gayretindeyiz" dedi.

Reklam etmeden, incitmeden

Başkan Kılıç desteklerinin sadece gıda ile sınırlı olmadığını da ifade ederek, "Ev kiralamaktan, çatı onarımına, ev eşyasından yakacağa, hasta yatağından engelli aracına kadar her türlü ihtiyaçta vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Ama elbette belediye olarak 'yardımların gizli olanı makbuldür' anlayışıyla hareket ediyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımıza, onları asla reklam etmeden, incitmeden yardım ve desteklerimizi ulaştırıyoruz. Bu şehrin fakir fukarası, yoksulu, ihtiyaç sahibi bizim insanımız, onlara destek olmak bizim öncelikli görevimiz" diye konuştu.

Başkan Kılıç, şöyle devam etti:

"Tarihi ve kültürel sosyal gezilerden, ücretsiz meslek edindirme programlarına, engelsiz yaşamdan sıfır atık projelerine kadar geniş bir yelpazede sosyal projeler gerçekleştirdik. 'İlk Bilet' projemizden 'Merhaba Bebek' uygulamamıza, Terme Sosyal Kart'tan Çorba Çeşmesi'ne kadar her biri, farklı kesimlere yönelik ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca, ücretsiz eğitim programları ve kurslarımız ile vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz."

"Her hayata dokunuyoruz"

Başkan Kılıç, sosyal projelerle ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Evde Destek Projelerimiz kapsamında, 'Bereket Büyüklerimizdedir' diyerek, sosyal vefa ekibimiz aracılığıyla yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, onların günlük yaşamlarında destek oluyoruz. Bu projelerle, toplumumuzun her kesimine ulaşmayı ve onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Her bir sosyal sorumluluk projesi, ilçemizin sosyal yapısını güçlendiriyor ve Termelilerin refahını artırıyor. Bütün bu çalışmalarımız, ilçemizin her bir ferdine dokunmak ve onların yaşam kalitelerini yükseltmek için yapılmaktadır. Terme Belediyesi olarak, halkımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara hizmet etmek bizim en büyük önceliğimizdir. Sosyal sorumluluk projelerimizle, Termelilerin hayatlarına olumlu dokunuşlar yapmak, onların günlük yaşamlarını iyileştirmek ve geleceklerine yatırım yapmak için sürekli çaba sarf ediyoruz." - SAMSUN