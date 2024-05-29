Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sivil toplum örgütleri ve kurumları ziyaret etti

Politika

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçedeki sivil toplum örgütü ve kurumları ziyaret ettikten sonra birlikte çalışmanın önemine vurgu yaparak, "İlçemizi hep birlikte daha ileri taşıyacağız" dedi.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul bir dizi ziyaretler kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Başkan Kul yaptığı ziyaretlerde Terme'nin daha iyi bir geleceğe sahip olması için iş birliği yapmanın önemini vurguladı.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Kul, "Biz göreve gelmeden önce de belirtmiştik; 'Termemizi sizlerle birlikte yönetmeye talibiz' demiştik. Ayrım gözetmeksizin, hep birlikte ilçemizi daha ileri taşıyacağız. Terme'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için birlikte çalışmalıyız. Sivil toplum örgütleri, yerel yönetim ve diğer kurumlar arasındaki işbirliği ile ilçemizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha modern bir yer haline getirebiliriz" diye konuştu.

İlçenin sosyokültürel, ekonomik ve çevresel alanlarda daha iyi bir geleceğe sahip olması için kurumlarla yapılan görüş alışverişi, işbirliği ve projelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Kul, "Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Bu güzelliklerden ilçemizde yaşayan her bir bireyin faydalana bilmesi adına çalışmalar yürütmeliyiz. Bu çalışmalar tek bir odak üzerinden yürürse eksik kalır. Biz ilçemizi hak ettiği yere getirmek için birlikte çalışmanın gücüne inanıyoruz. İlçemizdeki her bir sesi dinleyip birlikte karar alacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN