Terme Belediyesi, 19 Mayıs\'ta binlerce bayrak dağıttı

Politika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Terme Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıttı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza şanlı bayrağımızı dağıtarak bayramın coşkusunu paylaşıyoruz" dedi.

Terme'de sokaklar, 19 Mayıs öncesinde Türk bayraklarıyla donatıldı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak amacıyla Terme'de esnaf ve vatandaşlara binlerce Türk bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtımına kendisi de katılan Belediye Başkanı Şenol Kul, "Terme'yi ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donatarak bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamak istiyoruz" diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Türk bayrağı bizim en kutsal varlıklarımızdan biridir. Önceden bayramlarda vatandaş olarak bayrak asardık, ancak bu geleneği kaybetmeye başladığımızı gözlemledim. Bu nedenle esnafımıza küçük bir hatırlatma yapmak amacıyla Terme Belediyesi olarak bayrak dağıtıyoruz. Bayramlarımızın öncesinde ilçemizi ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donatarak bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bayrağımıza, milletimize ve vatanımıza sahip çıkarak, bayramlarımızın coşkusunu birlik ve beraberlik içinde yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Kul, bayramın önemine dair yaptığı açıklamada, "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Gençlik, bu mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Bizler, bu bayramı coşkuyla kutlayarak geleceğimizi aydınlatmak için çalışmalıyız. Milli bayramlarımız ve Türk bayrağı, bu mücadeledeki kararlılığımızın ve birliğimizin simgesidir. Bugün, bu bayrağı gururla taşıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN