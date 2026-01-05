Saha kahramanlarına tatlı sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Saha kahramanlarına tatlı sürpriz

Saha kahramanlarına tatlı sürpriz
05.01.2026 22:36  Güncelleme: 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde yoğun kar yağışına karşı mücadele eden belediye ekiplerine, Belediye Başkanı Şenol Kul tarafından baklava ikram edilerek teşekkür edildi. 82 mahallede kesintisiz hizmet sunan ekiplerin özverisi takdir edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 82 mahallede aralıksız mücadele veren Terme Belediyesi ekipleri, zorlu mesainin ardından tatlı bir sürprizle ödüllendirildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gece gündüz demeden sahada ter döken personeline teşekkür etmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen programda çalışanlarla bir araya geldi.

Kar, soğuk ve buzlanma nedeniyle kent genelinde hiçbir mağduriyet yaşanmaması için tüm imkanları seferber eden Başkan Kul personeline baklava ikramında bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette, saha çalışanlarının özverisi takdirle karşılandı.

82 mahallede kesintisiz ulaşım

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini tam kadro sahaya süren Terme Belediyesi, 82 mahallede ulaşımın ve yaşamın kesintisiz sürmesini sağladı. Yoğun ve hummalı çalışmanın ardından normal çalışma düzenine geçilirken, ekiplerin yine kendi birimlerinde saha çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Başkan Kul: "Bizim evimiz Terme, biz Terme'yi çok seviyoruz"

Süreci hiçbir aksama yaşamadan atlattıklarını vurgulayan Başkan Şenol Kul ilçeye duyulan sevginin hizmete dönüştüğünü belirterek, "Hemşehrilerimizin rahatı, huzuru ve ihtiyaçlarının karşılanması adına gece gündüz, kar kış demeden sahalardaydık. 'Bizim evimiz Terme, biz Termeyi çok seviyoruz' diyerek çıktığımız bu yolda, her bir çalışanımız büyük bir sevda ve özveriyle görevini yaptı. Terme Belediyesi olarak yolları açık tuttuk, vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap verdik ve bu süreci sıkıntısız atlattık. Şimdi küçük bir tatlı mola verelim istedik. Emeği geçen tüm personelimize ve değerli yöneticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Politika, Samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika Saha kahramanlarına tatlı sürpriz - Son Dakika

ABD’nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü
Tüm ödemelere zam geldi 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı
Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Survivor’da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Süper Kupa’da dev randevu İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Süper Kupa'da dev randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 08:31:40. #7.11#
SON DAKİKA: Saha kahramanlarına tatlı sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.