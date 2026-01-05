Saha kahramanlarına tatlı sürpriz

Samsun'un Terme ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 82 mahallede aralıksız mücadele veren Terme Belediyesi ekipleri, zorlu mesainin ardından tatlı bir sürprizle ödüllendirildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gece gündüz demeden sahada ter döken personeline teşekkür etmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen programda çalışanlarla bir araya geldi.

Kar, soğuk ve buzlanma nedeniyle kent genelinde hiçbir mağduriyet yaşanmaması için tüm imkanları seferber eden Başkan Kul personeline baklava ikramında bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette, saha çalışanlarının özverisi takdirle karşılandı.

82 mahallede kesintisiz ulaşım

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini tam kadro sahaya süren Terme Belediyesi, 82 mahallede ulaşımın ve yaşamın kesintisiz sürmesini sağladı. Yoğun ve hummalı çalışmanın ardından normal çalışma düzenine geçilirken, ekiplerin yine kendi birimlerinde saha çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Başkan Kul: "Bizim evimiz Terme, biz Terme'yi çok seviyoruz"

Süreci hiçbir aksama yaşamadan atlattıklarını vurgulayan Başkan Şenol Kul ilçeye duyulan sevginin hizmete dönüştüğünü belirterek, "Hemşehrilerimizin rahatı, huzuru ve ihtiyaçlarının karşılanması adına gece gündüz, kar kış demeden sahalardaydık. 'Bizim evimiz Terme, biz Termeyi çok seviyoruz' diyerek çıktığımız bu yolda, her bir çalışanımız büyük bir sevda ve özveriyle görevini yaptı. Terme Belediyesi olarak yolları açık tuttuk, vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap verdik ve bu süreci sıkıntısız atlattık. Şimdi küçük bir tatlı mola verelim istedik. Emeği geçen tüm personelimize ve değerli yöneticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN