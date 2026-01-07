Başkan Kul: "Terme, kuzeyin üretim merkezi olacak"

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımcılara yönelik ön tahsis sürecinin başladığını belirterek, ilçenin kuzeyin üretim merkezi olacağını söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılara yönelik ön tahsis sürecinin resmen başladığını duyurdu. Terme Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na başkanlık eden Kul, ilçenin ekonomik yazgısını değiştirecek projeye dair önemli detaylar paylaştı. Terme OSB'nin sadece ilçeye değil, tüm bölge ekonomisine değer katacağını vurgulayan Başkan Şenol Kul, projeyi "Kuzeyin üretim merkezi" olarak tanımladı. Başkan Kul, "Terme OSB, ilçemizin olduğu kadar bölge ekonomisinin kalkınmasına da devasa bir değer katacaktır. En büyük önceliğimiz gençlerimize iş sahası açmak ve istihdamı artırmaktır. OSB ile birlikte Terme, sadece tarımıyla değil, sanayisiyle de konuşulan bir merkez haline gelecektir" dedi.

Projenin sosyal etkilerine dikkat çeken Başkan Kul, Terme'nin artık dışarıya göç veren bir ilçe olmaktan çıkacağını belirterek, "OSB sayesinde istihdam artacak, yerel sanayicimiz güçlenecek ve dışarıdan gelecek yatırımlarla Terme bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Bizim hayalimiz, evlatlarımızın kendi memleketlerinde, huzur ve güven içinde iş sahibi olmasıdır. 2026 yılı bu dev projenin somut meyvelerini topladığımız bir yıl olacak" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülen ön tahsis sürecinin 5-25 Ocak tarihleri arasında ilan süresinde olacağını belirten Başkan Kul, "Terme Karma OSB'de yatırım yapmak isteyen sanayicilerimiz için ön tahsis süreci başlamıştır. Yaklaşık 936 bin metrekarelik alan, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yatırımcılarımızın başvurusuna açılmıştır. Bu süreç, Terme'mizin sanayi altyapısını güçlendirecek, istihdamı artıracak ve ilçemizin ekonomik geleceğine değer katacaktır" açıklamasında bulundu.

Ön tahsis başvurularının meydip sanayi internet adresi üzerinden yapılacağını ifade eden Başkan Kul, Ocak 2026 dönemi için belirlenen ön tahsis bedelinin 5 bin TL/m2 olduğunu; ödemelerin ise yüzde 50 peşin, kalan bedelin 18 eşit taksit şeklinde gerçekleştirileceğini aktardı. Başkan Kul, Terme Karma OSB'nin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üretim üssü haline geldiğini belirterek, "Yatırımcılarımızı Terme'ye davet ediyor, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN