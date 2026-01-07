Başkan Kul: "Terme, kuzeyin üretim merkezi olacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Kul: "Terme, kuzeyin üretim merkezi olacak"

Başkan Kul: "Terme, kuzeyin üretim merkezi olacak"
07.01.2026 21:39  Güncelleme: 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılara yönelik ön tahsis süreci başladı. Belediye Başkanı Şenol Kul, projenin istihdamı artıracağını ve ilçenin ekonomik geleceğine değer katacağını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımcılara yönelik ön tahsis sürecinin başladığını belirterek, ilçenin kuzeyin üretim merkezi olacağını söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılara yönelik ön tahsis sürecinin resmen başladığını duyurdu. Terme Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na başkanlık eden Kul, ilçenin ekonomik yazgısını değiştirecek projeye dair önemli detaylar paylaştı. Terme OSB'nin sadece ilçeye değil, tüm bölge ekonomisine değer katacağını vurgulayan Başkan Şenol Kul, projeyi "Kuzeyin üretim merkezi" olarak tanımladı. Başkan Kul, "Terme OSB, ilçemizin olduğu kadar bölge ekonomisinin kalkınmasına da devasa bir değer katacaktır. En büyük önceliğimiz gençlerimize iş sahası açmak ve istihdamı artırmaktır. OSB ile birlikte Terme, sadece tarımıyla değil, sanayisiyle de konuşulan bir merkez haline gelecektir" dedi.

Projenin sosyal etkilerine dikkat çeken Başkan Kul, Terme'nin artık dışarıya göç veren bir ilçe olmaktan çıkacağını belirterek, "OSB sayesinde istihdam artacak, yerel sanayicimiz güçlenecek ve dışarıdan gelecek yatırımlarla Terme bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Bizim hayalimiz, evlatlarımızın kendi memleketlerinde, huzur ve güven içinde iş sahibi olmasıdır. 2026 yılı bu dev projenin somut meyvelerini topladığımız bir yıl olacak" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülen ön tahsis sürecinin 5-25 Ocak tarihleri arasında ilan süresinde olacağını belirten Başkan Kul, "Terme Karma OSB'de yatırım yapmak isteyen sanayicilerimiz için ön tahsis süreci başlamıştır. Yaklaşık 936 bin metrekarelik alan, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yatırımcılarımızın başvurusuna açılmıştır. Bu süreç, Terme'mizin sanayi altyapısını güçlendirecek, istihdamı artıracak ve ilçemizin ekonomik geleceğine değer katacaktır" açıklamasında bulundu.

Ön tahsis başvurularının meydip sanayi internet adresi üzerinden yapılacağını ifade eden Başkan Kul, Ocak 2026 dönemi için belirlenen ön tahsis bedelinin 5 bin TL/m2 olduğunu; ödemelerin ise yüzde 50 peşin, kalan bedelin 18 eşit taksit şeklinde gerçekleştirileceğini aktardı. Başkan Kul, Terme Karma OSB'nin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üretim üssü haline geldiğini belirterek, "Yatırımcılarımızı Terme'ye davet ediyor, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kul: 'Terme, kuzeyin üretim merkezi olacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:57:25. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kul: "Terme, kuzeyin üretim merkezi olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.