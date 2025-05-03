Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı - Son Dakika
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Politika

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan\'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder için mesaj yayımlandı. Öcalan mesajında, "Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır" ifadelerini kullandı.

03.05.2025 21:01
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası İmralı'dan mesaj gönderdi.

Önder'in barış için yaptıklarını taçlandıracaklarını söyleyen teröristbaşı Öcalan, "Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Öcalan şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat'ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü.

Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır.

Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    bebek katilinin mesajını yayınlamak nedir iyice kafayı yediniz 163 71 Yanıtla
  • 123123As:
    teröristbasi demeyin bahçeli reis darilir 121 64 Yanıtla
  • Beratefe12:
    TERÖRSÜZ TÜRKİYE ve Chp siz TÜRKİYE OLMALI DİYORUM, RAHAT BIRAKIN YETER ARTIK ENTRİKALAR BİTSİN. 49 85 Yanıtla
    Nazim Akkuş:
    CHP nin sendeki kuyruk acısı nedir acaba terör eyvallah ama CHP nin senin nereni aviyoyor 1 0
  • kuzeyli baba:
    Bir mhp li olarak Sırrı Süreyya Önder bey e Allah tan rahmet diliyorum 74 39 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Teröristbaşı başlığını cesur bir şekilde yazıdıgınız için sizi tebrik ediyorum. Lakin farklı gazeteler korkaklığından bunu yazmayacaktır. 84 25 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Bir akpartili olarak hiç denenmemiş barışı destekliyor, şer ittifakların yeniden kurulmasını istemiyorum. hdp eko’yu destekledi sonunu gördük. o nedenle herkes kendi yolunda gitmeli artık. CHP zihniyeti şuanda en büyük tehdittir ülke adına. Bunu gördük özgür özel yönetiminde. 16 60 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Çözüm süreci neydi gerçi akp li olduğunu belirtmenden belli ne oldugun 1 0
  • Ponçik Pamuk:
    Bunuda haber yatınız ya . nankörlüğün bu kadarına pes diyorum 15 8 Yanıtla
  • Oooo:
    Benim berbat ettiğim ne varsa düzeltmeye çalışıyordu deyip geçse özetle daha güzel olurdu 10 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    uyuma , algiya kanma,, manipule olma... bebek katilini alkislayanlari da asla unutma... keser doner sap doner... iktidar yalakasi medyayi da asla ciddiye alma.. 3 1 Yanıtla
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