Terörsüz Türkiye'de Yeni Aşama
Terörsüz Türkiye'de Yeni Aşama

16.03.2026 23:09
Cevdet Yılmaz, iftarda terörsüz Türkiye sürecini ve güçlü sivil siyaseti vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kanaat önderleriyle bir araya geldi. Yılmaz, "Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamaya girdiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın parti binasında düzenlediği "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri" adlı iftar programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kanaat önderleri ve dernek temsilcileri katıldı. İftarın ardından yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bölgemizde gerilim üreten, istikrarsızlık üreten ülkelerin karşısında Türkiye Cumhuriyeti adeta bir istikrar merkezi gibi konumlanmış durumdadır. Her soruna müzakereyle, diplomasiyle, barışla çözüm arayan bir konumdadır. Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Bu aşamada en önemli husus artık silahların bir kenara konması, silahların gölgesinde olmayan pratik sivil siyasetin güç kazanmasıdır. Demokratik siyaset içinde herkes kendisini vatandaşa anlatacak. Kim vatandaşı daha çok ikna edebiliyorsa onun dediği olacak. Ama silahların gölgesinde değil. Fikirlerin gücüyle, politikaların gücüyle herkes bunu yapmaya çalışacak" dedi.

"Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara geldi"

Ülkenin kalkınmasına da vurgu yapan Yılmaz, "2002 yılında tüm güneydoğunun ihracatı bütün illeri topladığınızda, güneydoğu 700 milyon doları bulmuyor. Geçen sene 12 milyar doları aştı. Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara geldi. Güneydoğununki 600 küsur milyon dolarlardan 12 küsur milyar dolarlara geldi" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sivil toplum kuruluşlarımızın hayatımız içerisinde çok önemli olduğunu, kültür aktarımını sağladığını, nesiller arası kaynaşmayı ve birlikte dayanışmayı sağladığını özellikle vurgulamak istiyorum. Yakın bir zamanda geçirmiş olduğumuz büyük deprem felaketini atlatmamızda da sivil toplum kuruluşlarımızın çok büyük katkı ve destekleri oldu. İnşallah bu birlik ve beraberlik duygusuyla ortak mücadelemizi daha da büyüteceğiz. İnşallah ülkemizin ve bölgemizin geleceği adına hep birlikte bu çabayı sergileyecek ve mazlum coğrafyalardaki tüm kardeşlerimizin geleceği için önemli adımları hep birlikte atacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

