Terörsüz Türkiye için yasal güvence - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terörsüz Türkiye için yasal güvence

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasaya ilişkin, silah bırakmanın tespit ve teyit edilmesinin ardından MGK kararıyla yasanın hayata geçirileceğini, Meclis izleme komisyonu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulun süreci takip edeceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra bu MGK kararıyla birlikte hayata geçecek, Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecini destekleyenlerin yanı sıra bu sürece karşı olanların da kullandıkları üsluba çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset içerisinde mi, dışında mı gerçekleşiyor? Siyasetin var etmesi gereken, demokrasi ile arzu ettiğimiz şey silahın, şiddetin olmadığı, medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir." diye konuştu.

"Devletin tüm unsurlarıyla birlikte yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz"

Dünyada ve bölgede devam eden çatışmalara değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Şimdi bunun (çatışmaların) içerisinde tecrübesi olan, türedi olmayan bir devlet dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk, hakkaniyet ve ilkeler içerisinde buna bütünleşme ile cevap verir. Bu parçalanmanın peşine takılmaz. Biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK/KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak. Bu teyit edilecek ve bu yasa, MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde yine bir izleme kurulu, komisyonu bu süreci takip edecek. Yani devletin siyaset kurumları, yüce Meclis ve milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecine olan katkısını hatırlatarak, "Yüce Mecliste ve komisyonda bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak son derece yüksek katkıda bulundu. DEM Partiden sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundu. Yeni Yol ve bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldu. Yine CHP içerisinden son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekun nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Bu tarihi bir yaklaşımdır"

Sürece katkısı olan herkese teşekkür eden Çelik, "Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu kanun teklifi verildi. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu, tarihi bir yaklaşımdır." şeklinde konuştu.

Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye modelini ortaya koyması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra, bu MGK kararıyla birlikte hayata geçecek, Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek, Cumhurbaşkanı Yardımcı'mızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak." dedi.

Süreci sabote etmeye ve iftira atmaya çalışanların bütün argümanlarının boşa çıkarıldığını belirten Çelik, "Çok net bir şekilde hedefleri belli, silahların bırakılmasına dönük yasal güvence oluşturan bir tablo burada ortaya çıkmıştır. Bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak, silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur"

Çelik, Türkiye'nin kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yapılan tartışmalardan bir tanesi de dünyadaki farklı modelleri gözeterek, bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz, ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk'le Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli göz de 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ömer Çelik, Güvenlik, Politika, AK Parti, Partiler, Türkiye, Terör, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye için yasal güvence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır Taraftarlar Samandıra’yı adeta yaktı Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 18:37:04. #7.12#
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye için yasal güvence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.