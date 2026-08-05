Terörsüz Türkiye için yasal güvence

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra bu MGK kararıyla birlikte hayata geçecek, Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecini destekleyenlerin yanı sıra bu sürece karşı olanların da kullandıkları üsluba çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset içerisinde mi, dışında mı gerçekleşiyor? Siyasetin var etmesi gereken, demokrasi ile arzu ettiğimiz şey silahın, şiddetin olmadığı, medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir." diye konuştu.

"Devletin tüm unsurlarıyla birlikte yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz"

Dünyada ve bölgede devam eden çatışmalara değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Şimdi bunun (çatışmaların) içerisinde tecrübesi olan, türedi olmayan bir devlet dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk, hakkaniyet ve ilkeler içerisinde buna bütünleşme ile cevap verir. Bu parçalanmanın peşine takılmaz. Biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK/KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak. Bu teyit edilecek ve bu yasa, MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde yine bir izleme kurulu, komisyonu bu süreci takip edecek. Yani devletin siyaset kurumları, yüce Meclis ve milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecine olan katkısını hatırlatarak, "Yüce Mecliste ve komisyonda bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak son derece yüksek katkıda bulundu. DEM Partiden sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundu. Yeni Yol ve bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldu. Yine CHP içerisinden son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekun nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Bu tarihi bir yaklaşımdır"

Sürece katkısı olan herkese teşekkür eden Çelik, "Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu kanun teklifi verildi. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu, tarihi bir yaklaşımdır." şeklinde konuştu.

Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye modelini ortaya koyması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra, bu MGK kararıyla birlikte hayata geçecek, Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek, Cumhurbaşkanı Yardımcı'mızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak." dedi.

Süreci sabote etmeye ve iftira atmaya çalışanların bütün argümanlarının boşa çıkarıldığını belirten Çelik, "Çok net bir şekilde hedefleri belli, silahların bırakılmasına dönük yasal güvence oluşturan bir tablo burada ortaya çıkmıştır. Bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak, silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur"

Çelik, Türkiye'nin kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yapılan tartışmalardan bir tanesi de dünyadaki farklı modelleri gözeterek, bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz, ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk'le Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli göz de 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır."

(Sürecek)