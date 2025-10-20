Terörsüz Türkiye Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye'nin Huzuru Diyarbakır" toplantısında Terörsüz Türkiye'nin Türk'ün de Kürt'ün de, her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demek olduğunu belirterek, "Bu çerçevede terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir otelde katıldığı "Türkiye'nin Huzuru Diyarbakır" toplantısında, bu toplantıları yapmalarının neden çocuklara huzurlu yarınlar bırakmak için atılan adımları değerlendirmek ve kararlılığı bir kez daha ilan etmek olduğunu söyledi. Türkiye yüzyılı hedefinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu belirten Yerlikaya, bu hedefe giden yolun tamamlayıcısı "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurguladı. "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' gibi tarihi ve milli bir süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve aziz milletimizle birlikte yürütüyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, "Hatırlatma fayda görüyorum. Terörsüz Türkiye, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir. Milli iradenin kayıtsız şartsız hakimiyetidir. Silahların değil, sözün konuştuğu bir Türkiye'dir. Üreten, istihdam sağlayan, bölgesel kalkınmayı gerçekleştiren bir Türkiye'dir" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Terörsüz Türkiye'nin, Türk'ün de Kürt'ün de, her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demek olduğunun altını çizerek, "Bu çerçevede terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir, bir medeniyet hedefidir. Terörsüz Türkiye çocuklarımızın korkusuz büyüdüğü, şehirlerimizin canlandığı, dağların, vadilerin, sokakların barışın sesiyle dolduğu, hiçbir gencimizin terör örgütlerinin ağına düşmediği, demokrasinin ve hukukun güç kazandığı, uluslararası alanda güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye'nin adıdır" şeklinde konuştu.

"Bu süreci saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor"

Terörün, tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda, herkesin diline, söylemine, tutum ve davranışlarına dikkat etmesi zaruridir. Ancak görüyoruz ki böylesine büyük bir hedefe doğru ilerlerken bu süreci saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor" dedi.

Terörsüz Türkiye'nin, bir "milli mücadele" sahası olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bu sahada terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur. Açıkça ifade etmek isterim devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine, Cumhuriyetimizin banisi gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı, siyaset değildir, bir provokasyondur. Hiç kimse gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz. Bu söylemi lanetliyorum" diye konuştu.

Polislerin aziz milletin evlatları olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, "Bizim kahramanlarımızdır. Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır. Altını çizerek söylüyorum, siyasi fikir ifade etmekle; devletimizin niteliklerine, kurucu iradesine, milletimizin değerlerine yönelik, saldırgan, hakaretamiz söylem ve eylemler, aynı şey değildir. Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve Terörsüz Türkiye'ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür. Terörsüz Türkiye hedefi ile bu topraklarda gözyaşının değil, umudun yeşereceği, kalkınmanın hakim olduğu bir geleceği, hep birlikte inşa edeceğiz. Milletimizin cesaretiyle, devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR