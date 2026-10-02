Terzioğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım: - Son Dakika
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Terzioğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım:

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- "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum"

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.

Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Terzioğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım: - Son Dakika
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