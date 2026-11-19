TESK Genel Başkanı Yiğiner, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan basına kapalı kabul gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi. TBMM Başkanlığı açıklamasına göre bu kabul basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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