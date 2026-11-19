TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul basına kapalı gerçekleşti.