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Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı - Son Dakika

Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, katıldığı bir yayında ''Yardımın reklamı olmaz. Bugüne kadar 5 bin çocuğa süt dağıttık. Ben bunun reklamını yapmam'' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu fena yakaladı. Göksu, İmamoğlu'nun bugüne kadar süt dağıtımıyla ilgili yaptığı paylaşımları yayınladı.

04.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:25
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Yerel seçimler yaklaştıkça siyasette tansiyon da yükseliyor. Adı AK Parti'nin İBB adayları arasında geçen İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Çocuklara bedava süt dağıtıp reklamını yapmadık" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yayınladığı video ile karşılık verdi.

"YARDIMIN REKLAMINI YAPMAM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah FOX TV'de bir canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, süt dağıtımı ile ilgili açıklamalara yönelik "Ben bunun reklamını yapamam yapmam. Yardımın reklamı olmaz. 5 bin çocuğa süt dağıttık. Tabi göremezsiniz biz gizli dağıtıyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NUN SÜT YARDIMINA İLİŞKİN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARI YAYINLADI

Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmamoğlu'nun sabah sarf ettiği sözleri, daha önce süt dağıtımına ilişkin yaptığı birçok paylaşımla birlikte veren Göksu, "Yorumu Aziz İstanbullulara bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu, 'Yardımın reklamı yapılmaz' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı - Son Dakika
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