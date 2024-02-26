Ticaret Bakan Yardımcısı Gürbulak Sınır Kapısını Ziyaret Etti

Politika

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısını ziyaret etti.

Uçarmak, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve ilgili kurumların temsilcileriyle birlikte Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Gürbulak gümrük bölgesinde yürütülen iş ve işlemler, sınır ticareti ve güvenliği konuları ele alındı. Uçarmak, toplantının ardından Gürbulak Sınır Kapısını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Gürbulak Sınır Kapısının, Ağrı'nın ekonomisine önemli katkı sağlayan, sınır ticareti açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Uçarmak, kapasitenin artırılması ve işlemlerin kolaylaştırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uçarmak, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi için de çaba gösterdiklerini ifade etti. - AĞRI