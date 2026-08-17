Ticaret Bakanı Bolat Çorum'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanı Bolat Çorum'da

Ticaret Bakanı Bolat Çorum\'da
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorum'da valilik, belediye ve sivil toplum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bolat, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri tarafından Çorum Valiliği bahçesinde karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bolat, daha sonra Vali Çalgan'dan kentte yürütülen kamu yatırımları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Çorum Ulu Camii çevresindeki bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Bolat, leblebi üreticilerini de ziyaret etti.

Burada Çorum leblebisinin üretim süreci hakkında bilgi alan Bolat, daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Aşgın, ziyarette kentte yürütülen belediyecilik çalışmaları hakkında Bolat'a bilgi verdi.

Bolat, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak'ı ziyaret etti.

Programı kapsamında AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı da ziyaret edecek Bolat'ın, burada partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bolat, daha sonra Çorum'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısına katılacak, ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yer alacak.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Yerel Haberler, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Bolat Çorum'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Samsun’da denizde bulunan konteynerden çay çıktı Samsun'da denizde bulunan konteynerden çay çıktı
Taraftar yeni transferi kabul etmedi Teknik direktör tribünlere saldırdı Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı

15:48
İkinci Zaha vakası kapıda Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sezonun çalımı
İkinci Zaha vakası kapıda! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun çalımı
15:42
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki! Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
15:36
Galatasaray’ı şoke eden talep Sözleşmesini feshetmek istiyor
Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 16:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat Çorum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.