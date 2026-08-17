Ticaret Bakanı Bolat Çorum\'da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bolat, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri tarafından Çorum Valiliği bahçesinde karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bolat, daha sonra Vali Çalgan'dan kentte yürütülen kamu yatırımları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Çorum Ulu Camii çevresindeki bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Bolat, leblebi üreticilerini de ziyaret etti.

Burada Çorum leblebisinin üretim süreci hakkında bilgi alan Bolat, daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Aşgın, ziyarette kentte yürütülen belediyecilik çalışmaları hakkında Bolat'a bilgi verdi.

Bolat, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak'ı ziyaret etti.

Programı kapsamında AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı da ziyaret edecek Bolat'ın, burada partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bolat, daha sonra Çorum'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısına katılacak, ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yer alacak.