Ticaret Bakanı Bolat, ECO Genel Sekreteri ile Görüştü

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat , Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri Asad M. Khan ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizi ziyaret eden Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Dr. Asad M. Khan ile Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye- İran KEK Toplantısı vesilesi ile geçtiğimiz aralık ayında ziyaret ettiğimiz Tahran'da bir araya geldiğimiz Genel Sekreter Khan ile, ECO üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çabaları ve önümüzdeki aylarda ev sahipliğimizde yapılmasını planlanladığımız ECO Ticaret ve Dış Ticaret Bakanlar Toplantısında gündeme gelecek çalışmaları ele aldık. Türkiye olarak, ECO'nun ticaret hedeflerine ulaşması için atılan bütün adımlara ve ortak hedeflere desteğimiz tamdır. Sayın Genel Sekreterle gerçekleştirdiğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.