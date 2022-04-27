Ticaret Bakanı Muş, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, ziyaretlerde bulundu

27.04.2022 15:43

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Mehmet Muş, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte, anı şeref defterini imzaladı ve Vali Ali Fuat Atik ile makamında görüştü.

Buradan Denizli Büyükşehir Belediyesine geçen Muş, Belediye Başkanı Osman Zolan'dan kent hakkında bilgi aldı.

Mehmet Muş, bir süre önce MHP İl Başkanlığı görevine atanan Yusuf Garip'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, İl Başkanı Yücel Güngör ile görüşüp, partilileri dinledi.

Muş'a ziyaretlerinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve diğer ilgililer eşlik etti.

Ticaret Bakanı Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Muş, ziyaretlerde bulundu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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