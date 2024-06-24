Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı ile Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı ile Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı ile Ticaret Heyeti Açılış Programı\'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir temasları çerçevesinde Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Tayeb Zitouni ile birlikte Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı. Bolat, programda yaptığı açıklamada, Cezayir ile ikili ticaret hacminin tarihi bir rekor kırarak 6,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bolat, Türkiye ve Cezayir arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

24.06.2024 13:42
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir temasları çerçevesinde Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Tayeb Zitouni ile birlikte Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Cezayir temaslarını sürdürüyor. Bolat, ikili görüşme gerçekleştirdiği Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Tayeb Zitouni ile Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı. Bolat, iş konseyi başkanları ile Türk ve Cezayir iş dünyasının temsilcilerinin de hazır bulunduğu programın ardından yaptığı açıklamada, 2023 yılı sonunda Cezayir ile ikili ticaret hacminin 6,3 milyar dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdığını belirtti. Bolat, "2024 yılının ilk 5 ayında da bu olumlu eğilim devam ederek ve ticaret hacmimiz yüzde 8'lik bir artışla yaklaşık 2,7 milyar dolara ulaştı. Bu başarı, iki dost ve kardeş ülkenin 60 yılı aşkın diplomatik ilişkilerinin ve 500 yıllık ortak mazisinin bir sonucudur" dedi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticari ilişkilere değinen Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, Cezayir ile olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak amacıyla üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu toplantının, Türkiye ve Cezayir arasındaki ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmesini ve ortak projelerde her iki ülkenin de en yüksek faydayı sağlamasına vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı ile Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı ile Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı - Son Dakika
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