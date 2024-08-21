Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Devrek'e geldi

Bir takım açılış inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Zonguldak'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Polat, Devrek'e uğrayarak yetkiler ile bilgi alışverişinde bulundu.

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve diğer yetkililer tarafından belediyede karşılanan Ömer Bolat, Başkan Özcan Ulupınar ile çeşitli konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Bolat'ın Devrek ziyaretinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğu, Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu, Volkan Ağar, Mustafa Gürcan, Bakan Başdanışmanı Prof. Dr. M. Hüseyin Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek Kaymakamı Muhamed Evlice ile çok sayıda yetkili ve partili eşlik ettiler.

Programın ardından Bakan Bolat'a Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Bakan Bolat, Ankara'ya hareket etti - ZONGULDAK