Ticaret Bakanı Ömer Bolat Devrek'e geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Devrek'e geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Devrek\'e geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zonguldak'a gelerek Devrek'te açılış inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Devrek Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile bilgi alışverişinde bulunan Bakan Bolat, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Ankara'ya hareket etti.

21.08.2024 23:59  Güncelleme: 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Devrek'e geldi

Bir takım açılış inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Zonguldak'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Polat, Devrek'e uğrayarak yetkiler ile bilgi alışverişinde bulundu.

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve diğer yetkililer tarafından belediyede karşılanan Ömer Bolat, Başkan Özcan Ulupınar ile çeşitli konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Bolat'ın Devrek ziyaretinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğu, Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu, Volkan Ağar, Mustafa Gürcan, Bakan Başdanışmanı Prof. Dr. M. Hüseyin Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek Kaymakamı Muhamed Evlice ile çok sayıda yetkili ve partili eşlik ettiler.

Programın ardından Bakan Bolat'a Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Bakan Bolat, Ankara'ya hareket etti - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, zonguldak, İnceleme, Ekonomi, Ankara, Devrek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat Devrek'e geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:44:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Devrek'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement