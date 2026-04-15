Bakan Bolat\'tan İnegöl ziyareti

Bursa'nın İnegöl ilçesine fuar açılışı için gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İnegöl'deki bir dizi programlar kapsamında AK parti teşkilatını ziyaret etti.

Akşam namazını Konukoğlu camiinde kılan Bakan Bolat, daha sonra AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanı Alper Taban ve yönetim kurulu tarafından kapıda karşılanan Bolat, partililerle özel toplantı gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ı da makamında ziyaret etti.

Bolat Fuar açılışının ardından İnegöl Köftesi yedi. Yemeğin ardından İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ı yeni açılan hükümet konağında ziyaret etti. Bakan Bolat'a çiçek takdim edilirken, hükümet konağını da inceledi. - BURSA