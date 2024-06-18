Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala Gümrük Kapısı'nda Gurbetçi Vatandaşların Bayramını Kutladı

Politika

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'nin İpsala ilçesine gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala Gümrük Kapısı'nda gurbetçi vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Bakanlık personeli ve gurbetçilerle bayramlaştı. Bakan Bolat, İpsala Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşların bayramını tebrik etti. Sınır kapısındaki bayramlaşmada İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve kurum müdürleri de bulundu. - EDİRNE