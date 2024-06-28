Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyesi dernekler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bolat başkent Lefkoşa'da Ekonomik Örgütler Platformu üyesi dernekler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli iş dünyamızın büyük katkıları ile KKTC ile olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve KKTC'deki doğrudan yatırımlarımız 450 milyon dolara yükselmiştir. Ayrıca bugüne kadar KKTC'de 1,4 milyar dolarlık 114 proje üstlenilmiştir. Bu rakamlar ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli iş birliğinin somut göstergeleridir" dedi.

"Yeni alanlarda işbirlikleri kurulması için somut adımlar atmaya devam ediyoruz"

İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Bolat, "Özellikle ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması, e-ticaret başta olmak üzere karşılıklı ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi, yenilenebilir enerji başta olmak üzere yeni alanlarda işbirlikleri kurulması için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, elektronik ticarette KKTC firmaları için yeni olanaklar oluşturuyor, KKTC firmalarının üretim kalitelerinin artırılarak ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor, KKTC'deki firmaların uluslararası fuar ve sergilere katılımını destekleyerek, küresel piyasalarda tanınmalarını ve yeni pazarlara erişimlerini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ve KKTC olarak, ekonomik iş birliğini derinleştirmek ve gelecekte daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - LEFKOŞA