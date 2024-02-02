Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya\'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Bakan Bolat, çiçekle karşılandı.
Valilik Ziyaret Defteri'ni imzalayan Bolat'a AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca ile AK Parti İl Başkanı Namık Gören eşlik etti.
Bolat, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
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