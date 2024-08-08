Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile görüşerek ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti.

08.08.2024 17:31
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile görüştü. Bolat, "Pakistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile bir araya geldi. Görüşmeye dair açıklamaya yapan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Görüşmede ticaret hacminin artırılması, firmaların yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarına kaydeden Bolat, "Türkiye-Pakistan ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aştı. Pakistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak iş birliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Büyükelçiliğe ziyaret

Bolat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne de ziyarette bulundu. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan'la ilişkilerimizi her alanda güçlendirme kararlılığımız doğrultusunda çaba gösteren Büyükelçimiz Sayın Mehmet Paçacı ve büyükelçilik personeline çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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