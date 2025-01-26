Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya\'da Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha sonra Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Bolat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile yaptığı görüşme sonrasında AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partilerin il başkanları ve yönetimleriyle görüşen Bakan Bolat, ziyareti sonrasında Ankara'ya hareket etti. - SAKARYA