Ticaret Bakanı Ömer Bolat Sakarya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Politika

1) BAKAN BOLAT ZİYARETLERDE BULUNDU

AK Parti Sakarya Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ardından Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bolat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile makamında görüştü. Buradan Sakarya AK Parti İl Başkanlığı ve Sakarya MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bolat, partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat'ın programı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi'nde iş insanlarıyla buluşmasıyla sona erdi.