Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Politika

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat, Kırklareli'nde ziyaretler gerçekleştirdi

KIRKLARELİ - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi. Bakan Bolat, ilk olarak Pınarhisar Belediyesini ziyaret etti. Bolat'ı Vali Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Belediye Başkanı İhsan Talay ve beraberindeki heyet karşıladı.

Bolat, belediye başkanından devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolat, ve beraberindekiler daha sonra Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Bolat, Vali Turan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolat, sonrasında Kırklareli Belediyesi ile Babaeski Belediyesini ziyaret etti.

Bolat'ın ziyaretlerinde Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Özgür Volkan Ağar da kendisine eşlik etti.