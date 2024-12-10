TİKA'dan Arnavutluk'a Sağlık Desteği

Politika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Tropoja Belediyesine bağlı Bujan İdari Birimi'nde hizmet veren sağlık ocağına tıbbi ekipman ve mobilya desteği sağlandı. Ayrıca, sağlık ocağına ısıtma sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen açılış törenine Tropoja Vali Yardımcısı Altin Berbati, Bujan İdari Birim Başkanı Sherif Vatoci, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tropoja Yerel Sağlık Hizmetleri Birimi yöneticileri ve sağlık ocağı çalışanları katıldı.

Törende konuşan Tropoja Vali Yardımcısı Berbati, TİKA'nın hayata geçirdiği projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede yaşayan yaklaşık 4 bin kişi adına Türkiye'ye teşekkür etti.

"600'ün üzerinde proje hayata geçirildi"

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal, TİKA'nın 1996'dan bu yana Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, tarım ve üretim gibi birçok alanda 600'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti. Ünal, Arnavutluk Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde hayata geçirilen bu proje sayesinde, bölgedeki vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini artırmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, TİKA'nın, Arnavutluk genelinde kalkınmayı destekleyecek projelere devam edeceğini vurguladı.

Bujan İdari Birimine bağlı 6 köyde yaklaşık 4 bin kişiye hizmet veren sağlık ocağı, 1960'tan bu yana hizmet veren eski binasından, Bujan İdari Birimi binasının zemin katına taşındı. Sağlık ocağında 1 doktor, 17 hemşire ve 1 idari çalışan görev yapıyor.

TİKA tarafından sağlanan destekle, sağlık ocağının fiziki altyapısı güçlendirilerek, tıbbi ekipman, mobilya ve ısıtma sistemi ile modern bir görünüme kavuştu. - ANKARA